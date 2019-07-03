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Клюева и Шария хотят снять с выборов: Аваков направил доказательства в ЦИК

3 июля, 12:18

В свою очередь в Генеральной прокуратуре рассказали, что будет, если Клюев вернется в Украину

Андрей Клюев
Андрей Клюев. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия допустила на выборы экс-главу Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария после соответствующего решения Верховного Суда. Однако государственные органы пытаются доказать, что эти лица не имеют права баллотироваться в парламент, поскольку те не находились в Украине последние пять лет.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания парламента заявил, что обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства.

"Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации … Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине … Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", – сказал он.

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В свою очередь глава МВД Арсен Аваков провел селекторное совещание с подразделениями ведомства по данной ситуации. Он также направил в ЦИК обращение, в котором указывает, что Клюев последние пять лет не находился в Украине.

"По результатам – направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", – написал он в Facebook и опубликовал письмо.

Секретарь Центризбиркома Наталия Бернацкая заявила, что обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их проживания на территории Украины в течение последних пяти лет.

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних пяти лет за пределами Украины, я лично внесу постановления об отмене их регистрации", – написала она в соцсети.

А тем временем начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в комментарии "Громадському", что Клюев будет задержан в случае возвращения в Украину, так как пребывает в розыске.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно быть реализовано", – подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Марк Фейгин опубликовал в Twitter документ о предоставлении Шарию права на жительство в Литве еще в 2012 году и попросил передать его в ЦИК Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", после сообщений о регистрации экс-соратника Януковича и блогера кандидатами в депутаты, на Майдане устроили протест против Шария и Клюева. Смотрите об этом в видеосюжете:


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Тег выборы, Аваков, ЦИК, Парубий, клюев, шарий

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Сегодня

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