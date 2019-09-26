Сергей Князев / Фото: mvs.gov.ua

Недавно подавший в отставку с поста главы Нацполиции Сергей Князев теперь будет советником министра внутренних дел. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, решение Князева об отставке – это плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против него. Он добавил, что Князев продолжит работу в должности его советника на общественных началах и члена коллегии МВД.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% – это особая заслуга Сергея Князева и команды", – сказал Аваков.

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Также министр сообщил о назначении своего уже бывшего заместителя Вадима Трояна на должность заместителя главы Нацполиции.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. У нас есть страна, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы вовремя и адекватно будем реагировать", – подчеркнул Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Кабмин назначил нового главу Нацполиции. Им стал бывший заместитель Князева Игорь Клименко. Сам он пообещал продолжать те реформы, которые реализуются с момента создания НПУ. По его словам, он активно будет работать также в направлении противодействия насилию в семье, борьбы с наркотиками. Читайте подробней, что известно о новом главе Нацполиции Игоре Клименко.

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