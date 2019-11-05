Коболев – Путину: Ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Россия, предлагая Украине обнулить иски на более чем 20 миллиардов долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объяснил руководству РФ, почему с Москвой не выгодно иметь дело. Об этом он написал в Facebook в ответ на претензии Кремля.

Он напомнил, что Путин предложил Украине и России обнулить взаимные претензии по газу и даже заявил о готовности снизить цену по поставкам газа в Украину. По словам главы правления "Нафтогаза", продолжение транзита российского газа является стратегической задачей и объяснил, почему.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ (Антимонопольный комитет – ред.) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого – 22 миллиарда долларов – "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуления" взаимных претензий?" – написал Коболев.

Кроме того, он прокомментировал предложения россиян о прямых поставках газа Украине на 25% дешевле, чем сейчас из Европы.

"По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что "Газпром" транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, "Газпром" отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с "Газпромом" удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины", – подчеркнул менеджер "Нафтогаза".

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В качестве примера Коболев привел цифры по закупкам газа у РФ и Европы. Так, в 2013 году на транзите Украина заработала 3 млрд долл., а за поставки заплатила более 5 млрд долл.; начиная с 2018 года на транзите Украина заработала 2,7 млрд долл., а на закупку европейского газа потратила 2,1 млрд долл.

"Конечно, решение авторитетного европейского арбитражного суда можно называть "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос – зачем "Газпром" в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против "Нафтогаза"? Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы "Нафтогаза", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль поставил условие Украине по газовым переговорам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газу, то договоренности между Москвой и Киевом по транзиту не достичь.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

На днях "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В то же время "Нафтогаз" готов снизить сумму иска до 2 млрд долл. в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. На данный момент общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

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