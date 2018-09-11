Когда Рада начнет менять состав ЦИК: Парубий озвучил сроки и планы Рады на осень

Сегодня, 13:15

Спикер парламента говорит о некой идее, которая позволить решить проблему с составом Центризбиркома

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Верховная Рада может взяться за обновление состава Центральной избирательной комиссии на следующей пленарной неделе – 20 сентября. Также спикер парламента Андрей Парубий назвал другие важные вопросы девятой сессии ВР. Об этом он говорил в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" в Киеве.

По его словам, депутатам важно взяться за избирательные законы, так как Украина готовится к парламентским и президентским выборам.

"Очень масштабным направлением на эту осень будут избирательные законы... В первую очередь это Избирательный кодекс, это неимоверно большой документ, который, я предусматриваю, будет иметь огромную дискуссию в зале. Относительно состава избирательной комиссии. Это вопрос, который, по моему убеждению, должен быть поставлен в повестку дня без оттягиваний. Я думаю, чтобы в следующий четверг Верховная Рада приступила к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", – заявил Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важным вопросом, по его мнению, является также повышение ответственности за нарушение избирательного законодательства и подчеркнул, что придумал способ решение проблемы ЦИК.

"У меня возникла идея относительно полного обновления Центральной избирательной комиссии, и этим можно снять дискуссию относительно численности", – отметил спикер.

Кроме того, одной из главных задач парламента на текущую сессию является принятие ряда имплементационных законопроектов к закону "О национальной безопасности", а именно – законопроект "О Службе безопасности", "О разведывательных органах" и о создании отдельного комитета парламента для усиления парламентских контрольных функций.

Также необходимо приступить к рассмотрению закона "О языке" и принять ряд законов по Ассоциации с Европейским Союзом.

Депутатская неприкосновенность, закон о выборах, обновление состава ЦИК, закон о евробляхах – все эти вопросы перешли с прошлой, восьмой сессии, в новую – девятую, которая стартовала на этой неделе. Депутаты переносят принятие законов с одной сессии на другую. Сайт "Сегодня" разбирался, что "тормозит" нардепов.
Рада, депутаты, парламент, ЦИК, Парубий

Вы сейчас просматриваете новость "Когда Рада начнет менять состав ЦИК: Парубий озвучил сроки и планы Рады на осень". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александра Воробьева

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: Pixabay

В Раде одобрили повышение штрафа "за ремень" до 850 гривен

Вчера, 11:05

Окончательная судьба документа решится в зале парламента

Политика

Юрий Луценко. Фото: архив

"Беспрецедентно аморальный поступок": Луценко готовит представление на депутата Рады

9 Сентября, 09:36

Политик причастен к уничтожению фактически части оборонной промышленности Украины, сказал генпрокурор
Загрузка...

Украина

Фото: пресс-служба главы государства

Порошенко о выборах в ОТГ: "Не нужно подкупать избирателей, они и так достаточно умные"

8 Сентября, 17:33

Глава государства заявил о необходимости разблокировать выборы в ОТГ 

Политика

"Пятничный аншлаг": нардеп на видео показал, как "выглядят" 344 депутата в зале Рады

7 Сентября, 10:46

Борислав Береза опубликовал видео, на котором показано, сколько депутатов пришли на работу в пятницу
Загрузка...