Когда будет готов Офис президента: названы сроки и стоимость проекта

Сейчас готовится техническое задание по зданию, после его утверждения начнутся строительные работы

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Новая Администрация президента Украины на месте Украинского дома в Киеве будет готова примерно через 6-10 месяцев, а на переоборудование здания может уйти более 300 миллионов гривен. Об этом рассказал журналистам в ходе презентации концепции нового Офиса президента соавтор проекта, основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков.

По его словам, только на все согласования проекта уйдет примерно месяц, после чего можно будет начать строительные работы.

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования – ред.) и выйти на строительную площадку. При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача – демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", – рассказал Юнаков.

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Он подчеркнул, что стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, но окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский подписал указ создании Офиса президента Украины, который станет заменой нынешней Администрации президента. Также будет реорганизована структура новой администрации и сокращено количество работников. Кроме того, глава государства утвердил задачи и обязанности Офиса президента.

Видео: Facebook

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