Когда будет создан Антикоррупционный суд, если Рада примет закон: Сытник очертил сроки

В случае принятие Верховной Радой в марте закона об Антикоррупционном суде институция вполне может быть создана к концу года. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

Он отметил, что важным условием для существования такого суда – это отсутствие давления на судей.

"Что касается запуска, если закон (об Антикоррупционном суде. – Ред.) будет проголосован в марте, до конца марта, и он вступил бы силу, то в принципе до конца года реально его создать. Нужно минимизировать попытки давления и влияния на суд, то, что мы постоянно видим, к сожалению, в Соломенском суде... Для того чтобы этот суд работал эффективно, кроме личных качеств кандидата, нужно минимизировать влияние и давление на этих судей. Если два таких обстоятельства выйдут, то будет в принципе суд, который может принять окончательное решение по нашим делам", – сказал Сытник.

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Также глава НАБУ объяснил, сколько судей нужно для нового суда.

"Наше мнение, если роль кассационной инстанции будет выполнять Высший уголовный суд, то на первую и вторую инстанцию примерно 70-80 судей будет достаточно. Возможно, потом, через некоторое время, нам просто это количество нужно будет пересмотреть. На том этапе, на котором мы сейчас находимся, то количество дел, которое есть, этого будет достаточно", – добавил Сытник.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как новая судебная институция поможет экономике. Премьер призвал прислушаться к советам международных экспертов и создать независимый суд.