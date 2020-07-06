Когда лучше всего лететь в Вашингтон с визитом: в США дали "совет" Зеленскому

Осенью Трампу будет не до иностранных гостей – он погрузится в выборы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не ехать осенью с официальным визитом в США. Оптимальным периодом будет январь следующего года. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший американский посол в Украине Уильям Тейлор.

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Он напомнил, что осенью Трампу будет не до иностранных гостей – в самом разгаре будет "битва" за Белый дом – выборы президента США.

"Этот визит должен быть подтвержден обеими сторонами. Я помню, что президент Трамп направлял письмо (в конце мая 2019 года. – Авт.) президенту Зеленскому, приглашая его приехать в удобное время. Мы все еще ждем этого удобного времени. Возможно, в следующие четыре месяца будет удобное время. Но, как я уже сказал ранее, следующие четыре месяца США будут сфокусированы на внутренней политике. Поэтому, может, это не самое лучшее время для визита. А вот после выборов, возможно в январе, будет удобное время, несмотря на то, кто выиграет выборы в ноябре", – сказал Тейлор.

Отметим, что первая встреча Зеленского с Трампом привела к запуску процедуры импичмента президента США из-за якобы давления на украинского лидера, когда был рассекречен их телефонный разговор. Но теперь, когда скандал с импичментом урегулирован, Киев и Вашингтон прорабатывают уже официальную встречу между президентами. Как сообщали новости "Сегодня", 31 января в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео. На встрече с ним Зеленский назвал условия для встречи с Трампом.

Читайте также подробнее о возможном будущем визите в материале "Американский прием: когда Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом".

Напомним, что впервые Зеленский и Трамп встретились в конце сентября 2019 года в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Смотрите подробнее в сюжете:

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