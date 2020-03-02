Когда начнутся "посадки": в "Слуге народа" сделали заявление

Глава партии "Слуга народа", заместитель главы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что этой весной точно надо начать "посадки" и пообщаться на внеочередном заседании Верховной Рады с правоохранительными органами об их текущей деятельности. Об этом он сообщил во время согласительного совета парламента.

"Относительно общеполитической ситуации. Действительно, пришла весна, многие ожидают "посадок", которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать, поэтому очень важно в среду провести очень серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы. В первую очередь с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения", – сказал Корниенко.

Он отметил, что разговор будет непростым и с НАБУ, "которое долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли".

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"Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется – работы вновь нет. Затем мешало отсутствие Антикоррупционного суда – заработал, опять же работы нет. К остальным руководителям, и МВД, и СБУ, и ГБР, – вопрос по текущей деятельности, резонансным делам, что сейчас на слуху", - добавил Корниенко.

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По его словам, сейчас общая задача всех – "сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться – в форме посадок, не в форме посадок, но чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы".

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 4 марта, планирует провести внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят четыре проекта закона, а также два вопроса: о Кабмине и деятельности правоохранительных органов.

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