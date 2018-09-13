Когда Омеляну изберут меру пресечения: назначена дата заседания суда

У министра оказались расходы больше, чем он зарабатывает, и проблемы с декларацией

Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна 14 сентября. Об этом говорится в сообщении суда на Facebook.

"14 сентября 2018 года в 10 часов утра в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении суда.

В суде отметили, что главенствующим судьей будет Сергиенко Г. Л.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сторона обвинения будет просить для министра меру пресечения в виде залога в пять миллионов, так как нет оснований для его ареста.