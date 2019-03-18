Когда примут закон об украинском языке: в Раде разгорелись споры

Политические силы разделились – одни хотят успеть принять до выборов, другие против, третьи считают неактуальным и есть вопросы поважней

Когда примут закон об украинском языке: в Раде разгорелись споры 2019-03-18T17:51:25+02:00 Политика Политические силы разделились – одни хотят успеть принять до выборов, другие против, третьи считают неактуальным и есть вопросы поважней

Законопроекту №5679-д об украинском языке депутаты посвятят еще одну неделю работы. В этом документе должно быть четко выписано – кто и в каких сферах жизни обязан говорить на украинском, и какими будут штрафы, если чиновник или продавец не будет пользоваться государственным языком.

Главным законопроектом этой недели станет закон о функционировании украинского языка как государственного. Ему посвятили несколько дней на прошлой неделе, и продолжат рассматривать с завтрашнего дня. Пройдено поправок к закону – почти 500. Судя по настроениям народных избранников, голосование будет непростым и растянется точно не на один день. Но представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко убеждена – это все равно произойдет.

"Это произойдет, этот процесс ускорится, и до первого тура (президентских выборов – ред.) мы выйдем на решение этого закона о языке. Это три базовых вещи, на которых настаивал сегодняшний президент – это армия, язык и вера", – сказала она.

Во фракции "Народного фронта" также убеждены в необходимости принятия этого закона. Несмотря на его критику – как внутри страны, так и за ее пределами.

"Мы обязательно должны принять его. Посмотрите, как каналы Путина и Медведчука набросились на этот закон. Кремль хочет завалить его. Для нас это лучший аргумент, что Верховная Рада на правильном пути. Закон о защите украинского языка будет", – сказал лидер фракции Максим Бурбак.

В то же время в оппозиции настроены категорически против этого законопроекта. По словам лидер "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, власть спекулирует на гуманитарных вопросах ради рейтинга, тогда как в случае принятия этот закон может разъединить страну.

"В этом законе есть ряд очень опасных моментов. Например, неуважение к государственному языку приравнивается к надругательству над национальными символами ‑ гимну, флагу, гербу. А что такое неуважение ‑ никто не говорит. Вот то, что я сейчас говорю на русском, – это уважение или неуважение?", – сказал лидер оппозиционеров.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выдвинул Раде требование – нужно взяться за другие вопросы, например, за борьбу с бедностью и развитие экономики. Мол, эти проблемы являются более насущными.

"Может кто забыл, но с 1 мая повышение цен на газ на 40%. Посмотрите каждый к себе в карман, каждый на свою платежку, пенсию, ребенка, у которого сегодня нет другого выбора, чем базар, вокзал и Польша (на заработки). Надо все это радикально изменить, поэтому ключевое – это восстановление экономики, новые рабочие места, увеличение зарплат, перерасчет пенсий, справедливая цена на газ. Мы требуем безотлагательно рассмотреть наш проект постановления отменить решение правительства о повышении цен на газ, ввести мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, отправить в отставку главу "Нафтогаза" Коболева и вернуть украденные им 1,5 миллиарда премий", – сказал лидер "радикалов".

Сторонники законопроекта о функционировании украинского языка как государственного уверяют – сделают все, чтобы он был принят как можно быстрее. Зато его противники обещают сопротивляться этому.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий обращался к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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