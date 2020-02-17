Когда Рада заслушает отчет правительства: Разумков назвал дату

В пятницу не будет традиционного Часа вопросов к правительству

/ Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада заслушает отчет правительства в пятницу, 21 февраля. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, отчет будет представлен вместо традиционного Часа вопросов к правительству.

"Поступил отчет правительства, если не ошибаюсь, он уже должен быть на сайте ВР (или в ближайшее время появится). Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать, я предлагаю, чтобы это произошло в среду. Поскольку постановления как такового не может быть, поскольку у нас программа правительства утверждена и проголосовать либо положительный, либо отрицательный вывод по поводу работы правительства мы сейчас не можем (после принятия программы правительства запрещено принимать решение об отставке правительства в течение года. – Ред.). Поэтому есть предложение: чтобы комитеты рассмотрели на своих заседаниях в среду, и чтобы в пятницу мы могли заслушать правительство вместо Часа вопросов к правительству", – сказал Разумков.

Он предложил дать 20 минут на выступление премьер-министру, 40 минут – на вопросы и ответы.

Спикер подчеркнул, что в пятницу также заслушают министра здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом в Украине (10 минут на доклад и 20 минут на вопросы/ответы).

Напомним, народный депутат, член высшего совета партии "Слуга народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, когда начнется решение кадровых вопросов в Кабмине. По его словам, первым делом депутаты должны разобраться с законопроектом о рынке земли.

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