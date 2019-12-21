Когда Украина вступит в НАТО и что думает Путин о Зеленском: главные высказывания недели

Что было раньше: Москва или Киев? Хозяину Кремля преподали в МИДе урок истории

Фото: скриншот

Реклама

Премьер-министр Украины уверяет, что деньги в казне есть, а канцлер Германии приглашает в страну квалифицированную рабочую силу. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Алексей Гончарук: Пенсии и зарплаты будут профинансированы, никакой катастрофы нет

В Украине, несмотря на то, что госбюджет-2019 не будет выполнен по доходам, нет "никакого кризиса" по выполнению расходной части. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле, все очень неплохо. У нас сложный период. Закрывать год всегда сложно. У нас осталось семь финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты будут профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет. По капитальным расходам отдельным мы каждый день приоритезируем то, что является самым главным, потому что на все действительно денег не хватает, но самое главное, мы точно закроем, то, что критично. То есть, никакой катастрофы нет", – объяснил сютуацию с госбюджетом Гончарук.

Василий Боднар: Исторически Москва принадлежала Киеву

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заговорил об "исконно русских землях Украины", на что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар напомнил хозяину Кремля, что Москва была подчинена Киеву.

"Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил Боднар.

Ангела Меркель: Германии не хватает квалифицированных рабочих

Канцлер Германии Ангела Меркель зовет к себе квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Единственное условие – знание немецкого языка. Меркель сделала заявление, что немецким компаниям не хватает специалистов, а правительство не хочет, чтобы из-за дефицита кадров им пришлось переносить производство в другие страны. Надеются привлечь иностранных специалистов благодаря новому закону, который вступит в силу с марта 2020 года. Он значительно упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов для всех без исключения сфер.

Владимир Путин: Зеленский прошел отбор

19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Ни одна из пресс-конференций российского лидера последних лет не обходилась без вопросов об Украине. И нынешняя не стала исключением.

"Прошел отбор", – ответил Путин на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского, с которым он недавно провел переговоры в рамках встречи "Нормандской четверки".

Так, глава РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам. При этом, по словам Путина, если украинский лидер "прошел отбор" (так он назвал выборы. – Ред.), то является незаурядной личностью.

Ранее Владимир Путин подтвердил слова Владимира Зеленского, что их взгляды кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "нормандских переговоров".

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Заявление Зеленского насторожило": что говорил Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции.

Александр Вершбоу: В краткосрочной перспективе членство Украины и Грузии в НАТО нереально

Фото: Getty Images

В интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу рассказал, готовы ли отдельные европейские страны гарантировать Украине и Грузии членство в НАТО.

"Если говорить об Украине и Грузии, НАТО продолжает повторять, что решение Бухарестского саммита 2008 года (где Альянс признал за Украиной и Грузией стать членами НАТО в будущем. – Авт.) остается в силе. Но абсолютно понятно, что в краткосрочной перспективе это нереально... И сейчас я не вижу "аппетита" принимать ни Грузию, ни Украину. В Грузии сейчас политические проблемы, все больше и больше вопросов вызывает нарастающее влияние России, которое вылилось в недавнем провале грузинского парламента принять избирательную реформу. Поэтому, как Украине, так и Грузии много еще предстоит сделать с точки зрения внутренней стабильности и реформ, невмешательства и продолжения внедрять стандарты НАТО. Но есть и другой вопрос: насколько национальные правительства стран-членов НАТО через пару лет захотят выполнять решение Бухарестского саммита и не пойдут на поводу у де-факто вето России? Сейчас многие страны-члены Альянса избегают ответа на этот вопрос. Но, как только Украина и Грузия будут готовы для членства в Альянсе, НАТО должен будет ответить на этот вопрос", – заявил Вершбоу.

Полный текст интервью читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "В краткосрочной перспективе членство Украины и Грузии в НАТО нереально": интервью с Александром Вершбоу".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама