Когда Украина заключит мир с Россией и кому в СНГ жить хорошо: ТОП-5 цитат недели

Как Порошенко "потроллил" Россию и почему коррупционеры получили право не доказывать честное происхождение своих доходов

Валдис Домбровскис (слева) и Владимир Гройсман. Фото: Twitter Владимира Гройсмана.

Когда Украина заключит мир с Россией и кому в СНГ жить хорошо: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/963/430/5c7963430f66c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/963/430/5c7963430f66c.jpg 2019-03-02T13:01:00+02:00 Политика Как Порошенко "потроллил" Россию и почему коррупционеры получили право не доказывать честное происхождение своих доходов

Стало известно, когда Украина получит новый транш от Евросоюза и что думают в Вашингтоне об оккупации Крыма и Донбасса – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: Украина и балтийские страны – самые свободные из бывших республик СССР

Президент Петр Порошенко "потроллил" Россию, сравнив уровень свобод в постсоветских странах. Оказалось, что в России ситуация одна из наихудших. Об этом он заявил во время выступления на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Киевской области.

Он отметил, что Украина еще никогда не была так близка к Европейскому Союзу, как на сегодняшний день.

"Украина и балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) – самые свободные страны из бывших республик СССР, с высоким уровнем демократии. А в России можно получить уголовный приговор за лайк в "Фейсбуке", – сказал Порошенко.

Напомним, в декабре прошлого года Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit составил рейтинг "Индекс свободы человека 2018", в котором Украина поднялась на 118-е место и обходит по этому показателю Россию.

А в ежегодном рейтинге стран "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанном Social Progress Imperative, Украина оказалась на 64-м месте из 128 стран и также обошла Россию по уровню жизни.

Гройсман: Мы обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро

Стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС: по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения второго транша по четвертой программе сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС) в размере 500 млн евро. Этот вопрос Гройсман обсудил 28 февраля с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Мы решаем все вопросы в оперативном режиме. Последний раз виделись в декабре. Тогда же получили первые 500 млн евро по IV программе сотрудничества с ЕС. Сейчас обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро", – сообщил он.

Гройсман добавил, что отдельная тема переговоров – Приазовье. По его словам, Домбровскис 1 марта посетит Бердянск Запорожской области.

"Ознакомится с ситуацией и определит, какие именно программы поддержки и помощи может предложить ЕС. Для нас важны промышленное и инфраструктурное развитие региона – порты, железная дорога, автосообщение", – заключил премьер.

Напомним, что 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Климкин: Мир с Россией – только после деоккупации Донбасса и Крыма

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал условие России для мира с Украиной. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин. Так, по словам министра, между Украиной и Россией не может быть никакого мира, пока страна-агрессор не выведет свои войска и не освободит захваченные украинские территории.

"Кто-то говорит мир, перемирие – играет словами ... Я считаю, что мир с Россией, – и я это ответственно говорю – может прийти только и исключительно после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия, переговоров и прочего, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать. Я верю, что у нас есть только один шанс, – у нас есть шанс стать большим, мощным, безопасным и экономическим государством. И мы должны и можем вернуть Крым", – сказал Климкин.

Также он поблагодарил международных партнеров за поддержку, однако отметил, что вместо Украины победу над Россией никто не одержит, поэтому эту проблему нужно решать, в первую очередь, самим. Но министр все же признает, что в нынешних реалиях без помощи Запада не обойтись.

Конституционный суд: Коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния

Коррупционеры в Украине не обязаны доказывать законность происхождения своих доходов. Об этом говорится в заявлении Конституционного суда по поводу обнародования решения о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, размещенном на сайте КСУ.

"В своем решении Конституционный суд подчеркивает, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины", – говорится в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Напротив, доказать, что имущество подозреваемого нажито с нарушением закона, должна сторона обвинения: "По предписаниям статей 62, 63 Конституции законодательная формулировка состава такого преступления, как незаконное обогащение, не может: возлагать на лицо обязанность подтверждать доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов, то есть доказывать свою невиновность; предоставлять стороне обвинения право требовать от лица подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов; делать возможным привлечение лица к уголовной ответственности только на основании отсутствия подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов".

Также авторы заявления отмечают, что отмененная статья 368-2 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (части первая, вторая, третья статьи 62 Конституции Украины) и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (право лица не давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) (часть первая статьи 63 Конституции Украины).

Кроме того, в КСУ объяснили, что подозреваемый в незаконном обогащении не обязан доказывать законность происхождения своего состояния, что это – работа следователей: "Законодательное определение незаконного обогащения как преступления при условии, если сторона обвинения не выполняет свою обязанность собирать доказательства законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере, делает возможным перекладывание этой обязанности со стороны обвинения (государства) на сторону защиты (подозреваемого или обвиняемого), что является недопустимым ввиду конституционного принципа презумпции невиновности, поскольку в таком случае нарушается предписание части второй статьи 62 Конституции Украины о недопустимости возложения на лицо обязанности доказывать свою невиновность в совершении преступления, то есть право обвиняемого лица не доказывать свою невиновность в совершении преступления".

Волкер: Моя задача – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что США настроены помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве 26 февраля.

"Когда мне предложили должность специального представителя США, я спросил, какой будет наша задача? И я предложил, что задачей станет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защищенности всех украинских граждан", – сказал Волкер.

"Обе задачи остаются неизменными. Мы настроены вместе сотрудничать с нашими друзьями в Украине для достижения этой цели", – отметил спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что США не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией. По его словам, санкции США, введенные против РФ из-за аннексии Крыма, продолжают действовать, и "мы будем усиливать их".

"Европейский Союз делает то же самое", – отметил он.

"Но слов и санкций недостаточно. Мы также отслеживаем очень внимательно ситуацию с репрессиями в контексте прав человека и политических прав в Крыму. И мы с нетерпением ожидаем день, когда Крым снова станет частью Украины", – сказал Волкер.

Отдельно он отметил, что нападение России на украинские военные корабли и заключение украинских моряков является абсолютно незаконным актом.

"Нет правовых оснований, на которых Россия должна удерживать этих моряков. Они должны вернуться в Украину к своим семьям без промедлений", – считает Волкер.

"На востоке Украины крайне важно, чтобы Россия начала выполнять Минские соглашения. Это касается многих положений, которые не были выполнены, и в частности, относительно настоящего режима прекращения огня, выведения тяжелого вооружения, расформирования незаконных вооруженных формирований, выведения иностранных сил, обеспечения доступа гуманитарной помощи, беспрепятственной свободы перемещения для наблюдателей ОБСЕ, и этот перечень неисчерпаемый", - подчеркнул он.

Кроме того, Волкер напомнил о положениях, за которые ответственна украинская сторона и, в частности, проведение выборов, когда это станет возможным, предоставление специального статуса отдельным районам Донбасса в рамках Конституции Украины, а также амнистия лиц, совершивших преступления во время конфликта.

"Но сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда Россия продолжает отрицать свое участие и свою ответственность, что является источником войны", – добавил спецпредставитель США.

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