Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев сменит тактику переговоров по Донбассу, если Минский процесс не будет давать результатов. Он уверен, что сможет добиться окончания войны на Донбассе до конца своей президентской каденции. Об этом глава государства сказал в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – сказал он.

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Президент отметил, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", - отметил он.

Напомним, 21 апреля исполнился год со дня, когда граждане Украины избрали Владимира Зеленского на пост президента Украины, эксперты оценили первый год работы нового главы государства. Более детально читайте в материале "Год президента: что удалось сделать Зеленскому".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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