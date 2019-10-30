Кого будут менять: у Лаврова рассказали о новом обмене пленными

Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва подтверждает, что на переговорах в Минске готовят масштабный обмен пленными. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко объяснил, что речь идет об обмене пленниками, которые удерживаются в т.н. "ЛНР/ДНР" и на свободной территории Украины. Об узниках Кремля и крымчанах речь не идет.

По его словам, работа по новому обмену идет полным ходом, но пока нет даты, когда он может быть осуществлен.

Реклама

"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты. То, что произошло у нас с Украиной (сентябрьский обмен пленными. – Ред.), касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в Контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными "республиками" Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", – сказал Руденко.

В тренде Расшифровка разговора Зеленского и Трампа: всплыла скандальная информация

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама