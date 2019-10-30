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Кого будут менять: у Лаврова рассказали о новом обмене пленными

30 октября, 17:55

В МИД РФ рассказали, как продвигается работа по обмену удерживаемыми лицами

Фото: facebook.com/MIDRussia

Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва подтверждает, что на переговорах в Минске готовят масштабный обмен пленными. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко объяснил, что речь идет об обмене пленниками, которые удерживаются в т.н. "ЛНР/ДНР" и на свободной территории Украины. Об узниках Кремля и крымчанах речь не идет.

По его словам, работа по новому обмену идет полным ходом, но пока нет даты, когда он может быть осуществлен.

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"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты. То, что произошло у нас с Украиной (сентябрьский обмен пленными. – Ред.), касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в Контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными "республиками" Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", – сказал Руденко.

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Фото: AFP

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробней смотрите в сюжете:

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Россия Андрей Руденко мид рф обмен пленными

Источник: Интерфакс

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