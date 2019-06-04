Кого скрывают закрытые партийные списки: сенсационное расследование

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Кого скрывают закрытые партийные списки решили разобраться наши коллеги из проекта "По следам". На следующей неделе смотрите в эфире.

Голосование за открытые списки провалено. Кто будет представлять нас с вами в девятой Раде?

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Мы открываем закрытые списки! С 13 июня в 23:20 смотрите цикл сенсационных расследований "По следам партийных списков"!

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либодоговоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Как мы писали ранее, появились подробности стенограммы, которую АП обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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