Колесников признал свое поражение на выборах по мажоритарному округу

Политик озвучил пожелания новому составу парламента и правительства

Борис Колесников. Фото: facebook.com/kolesnikovofficial.

Кандидат в народные депутаты, премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников признал поражение на выборах в Верховную Раду по 49-му мажоритарному округу в Донецкой области. Накануне он говорил, что проголосовал за мир в Украине.

По его словам, результаты избирательной кампании показали, что уступил он действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко.

"За 20 с лишним лет в большом спорте, я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку. Я всегда старался помогать детям и молодежи, занимался благотворительностью и меценатством, и впредь буду продолжать это делать", – написал Колесников на своей странице в Facebook.

Кандидат в народные депутаты пожелал победителю решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе. А вот новому составу парламента и правительства политик желает как можно скорее принести в Украину мир с сохранением территориальной целостности и независимости страны.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 08:30 ЦИК обработала 35,51% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,19% голосов. За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,75% избирателей, за партию "Европейская солидарность" – 8,71%, за партию "Батькивщина" – 8,15%, за партию "Голос" – 6,39%.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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