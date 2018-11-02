Колесников: Украина должна быть локомотивом скорейшего окончания войны в Донбассе

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "Украина", комментируя визит федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину, отметил, что руководитель страны с первой экономикой в Европе просто так в гости не прилетает.

"Такие визиты готовятся за квартал. Значит, произошло что-то такое, что потребовало оперативного визита в Киев. Неожиданные визиты руководителей любой из стран "большой семерки" – это точно какая-то оперативная необходимость. Я думаю, что накануне парижской встречи, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, были какие-то точечные рекомендации", – сказал политик.

Оппозиционный премьер акцентировал, что Запад настойчиво требует выполнения Минских соглашений.

"И не только от нашей страны. От одной Украины ничего не зависит. Необходима переговорная группа высокого уровня. Как минимум, министры иностранных дел стран-подписантов Минских соглашений должны разобраться, что именно не устраивает стороны, написать почасовую "дорожную карту" и двигаться вперед", – подчеркнул Борис Колесников.

"Война идет на территории Украины, а не где-то в космосе. Поэтому именно Украина должна быть локомотивом и инициатором ее скорейшего окончания. А власть делает вид, что это "звездные войны" где-то в космосе, и ничего не предпринимает, рассуждая где-то в кулуарах Верховной Рады или Администрации президента о том, что у них там нет избирателей. Это ведь не имеет значения. Сегодня вы власть, завтра – нет. Каждый день гибнут украинцы. Вот что важно помнить", – отметил Колесников.

Напомним, ранее Борис Колесников отмечал, что власть должна переключить внимание с томоса и заняться экономикой Украины, поскольку большая часть финансов находится "в тени".

Кроме того, Борис Колесников выражал уверенность, что вывод бизнеса из тени, снижение расходов на органы власти и ликвидация контрабанды позволит Украине избавиться до долговой зависимости перед иностранными кредиторами.