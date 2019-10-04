Количество прокуроров уменьшат на треть – Рябошапка

Сотрудники прокуратуры должны будут пройти переаттестацию и доказать, что не злоупотребляли полномочиями

/ Фото: Сегодня

Количество прокуроров в Украине уменьшат на 30%. Сейчас их в стране насчитывается до 11 тысяч.

Зарплату же работникам прокуратуры сделают конкурентной, а сам правоохранительный орган будет реорганизован. Такие цели в ГПУ планируют воплотить в жизнь в течении двух лет.

Об амбициозных планах журналистам "Сегодня" рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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В рамках реформы прежде всего возьмутся за центральный аппарат, далее на очереди – областные прокуратуры, и наконец — местные.

Все правоохранители должны будут пройти переаттестацию и доказать, что не злоупотребляли своими полномочиями.

"Кадровые комиссии, которые будут проводить аттестацию, наполовину будут состоять не из прокуроров, а из внешних экспертов и представителей международных организаций. Процедура будет открытой и прозрачной. Ключевой элемент – проверка на добродетельность, проверка с помощью наших коллег: насколько обоснованными являются активы, приобретенные прокурорами за их карьеру. Если человек не будет соответствовать критериям, он ​​работать в обновленной прокуратуре не будет", – заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", Руслан Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака. Он назвал их профессионалами и авторитетными юристами, а также рассказал, что дальше будет с военной прокуратурой в составе ГПУ.

6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

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