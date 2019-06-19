Коллега Тымчука рассказал, над чем в последнее время работал погибший депутат

Смерть нардепа вызывает больше вопросов, нежели дает ответов, говорит Тарас Пастух

Архив сайта "Сегодня".

Смерть народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

От этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" коллега Тымчука, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Тарас Пастух.

"Это не только для меня, но и для страны чрезвычайно большая утрата. Кто знал, кто сотрудничал с Дмитрием, помнят его, как человека фанатично преданного Украине, чрезвычайно много сделавшего в период активной фазы войны. "Информсопротивление" постоянно предоставляло информацию с оккупированных территорий для наших подразделений, для СБУ. Это человек, который будучи депутатом, продолжал выполнять свой гражданский долг, продолжая руководить "ИС". Это происшествие у многих украинцев будет вызывать больше вопросов, чем давать ответов", – говорит нардеп.

По словам Пастуха, военные, которые далеко не впервые держат в руках оружие, прекрасно знают, как обращаться с оружием.

"У военных это доведено до автоматизма. Кроме того, сегодня – пленарный день, а Дмитрий очень ответственно подходил к посещениям заседаний. Почему у него вдруг возникла потребность почистить оружие, заниматься пистолетом – это вопрос", – сказал народный депутат.

Пастух отметил, что Тымчук, даже будучи членом фракции большинства, был нетерпим к коррупции, халатности, бесхребетности отдельных военных руководителей.

"Он не раз открыто говорил, что не соглашается с действиями руководителей блока нацбезопасности. Для него существовали и были на первом месте, прежде всего, интересы Украины, национальной безопасности", – сказал Пастух.

Говоря о проектах, над которыми в последнее время работал Тымчук с коллегами из комитета по нацбезопасности и обороне, Тарас нардеп отметил, что они много внимания уделяли вопросам парламентского контроля над сектором безопасности, высшим военным командованием, отчетностью Вооруженных сил и вообще всех составляющих сектора нацбезопасности.

"Если этот вопрос не будет решен, будет поставлен довольно высокий шлагбаум интеграции Украины в НАТО. Эти моменты очень серьезно нами обсуждались. Дело в том, что когда принимался закон о нацбезопасности, мы уже тогда старались заложить в этот закон требуемые стандарты. Но был принят президентский законопроект, который не дал ответы на все вопросы. Поэтому мы хотели со временем провести законопроекты, которые уже не комплексно, а точечно приблизят Украину к НАТО. Это вопросы снятия "секретки", вопросы Укроборонпрома, вопросы подотчетности служб разведки, специальных служб и т.д. парламентскому контролю", – рассказал Пастух.

Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Читайте также: "Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука" .

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

Цитаты Дмитрия Тымчука о войне с Россией и ситуации на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Коллега Тымчука рассказал, над чем в последнее время работал погибший депутат". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"