Коломойский заявил, что Украине пора налаживать отношения с Россией – СМИ

Олигарх заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ

Игорь Коломойский. Фото: соцсети

Украинский олигарх Игорь Коломойский, от которого ПриватБанк требует 145 млрд гривен на выплаты вкладчикам, считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Об этом пишет издание The New York Times

Коломойский, как пишет газета,"испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России".

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", – сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", – цитирует издание олигарха.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой. Но, как пишет издание, Коломойский заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России до последнего украинца", – сказал он.

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Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

"Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта", – сказал Коломойский.

"В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией… Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется", – добавил он.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня ", - сказал Коломойский.

"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – добавил он.

Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп.

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На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы...Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", – сказал он.

Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на ПриватБанк или получить компенсацию.

При этом Коломойский отрицает, что имеет скрытое влияние на правительство Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой сложившийся образ и способен воплотить его в жизнь.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Игорь Коломойский требует через суд вернуть ему акции ПриватБанка и называет национализацию незаконной. Государство считает, что национализация состоялась в рамках закона, а проведенные аудиты показали, подчеркивают эксперты, что бывшие владельцы по мошенническим схемам вывели из банка 155 млрд грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

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