Команда Зеленского готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука
Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать возможное сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
"Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено еще с начала моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", – сказал Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа", – сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии "Слуга народа" в Киеве.
В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.
Ранее президент Владимир Зеленский после голосования на выборах в Верховную Раду приоткрыл планы работы с будущим составом парламента.
Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос" .
А глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считают Игоря Смешко и его партию "Сила и честь" союзником .
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