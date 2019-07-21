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Команда Зеленского готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

21 июля, 21:13

Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде


Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать возможное сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено еще с начала моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", – сказал Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа", – сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии "Слуга народа" в Киеве.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.

Ранее президент Владимир Зеленский после голосования на выборах в Верховную Раду приоткрыл планы работы с будущим составом парламента.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос" .

А глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считают Игоря Смешко и его партию "Сила и честь" союзником .

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Тег выборы, Рада, коалиция, Вакарчук, Зеленский, парламентские выборы, выборы 2019

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