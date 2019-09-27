Команда Зеленского на выборах превзошла технологию Трампа

Михаил Федоров рассказал о технологии таргетирования, и что она обошлась Зеленскому дешевле, чем Трампу

/ Фото: AFP

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, в том числе, усовершенствовав технологию, благодаря которой в свое время в США победил Дональд Трамп.

Вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" рассказал, о чем идет речь.

По его словам, команда Зеленского достаточно плотно использовала глубокое таргетирование – это работа с разными аудиториями, что конкретно интересует данную целевую аудиторию.

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"Мы говорили студентам – что мы делаем для студентов, пенсионерам – что мы делаем для пенсионеров. Это называется глубокое таргетирование. Якобы все говорят, что Трамп из-за этой технологии победил. Я не считаю, что Трамп победил из-за этого. Я не считаю, что мы из-за этого победили. Но эту технологию, мне кажется, мы доработали на уровень глубже, чем это было в команде у Трампа. И при намного меньшем бюджете смогли больше проработать, сегментировать целевую аудиторию. Не просто женщины, мамы, пенсионеры. А, например, мужчины 30-35 лет, которые работают в Uber. Мы старались максимально глубоко таргетироваться для того, чтобы наша коммуникация была точечной", – рассказал Федоров.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом от 24 июля, в которой, среди прочего, американский лидер поздравил украинского коллегу с победой на президентских выборах, на что Зеленский ответил, благодаря чему этой стало возможно.

"Мы победили и упорно трудились ради этого. Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. На наших выборах мы использовали немало ваших навыков и знаний", – сказал он в телефонном разговоре.

Напомним, по итогам президентских выборов Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов избирателей (за него проголосовали 13 541 528 человек).

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