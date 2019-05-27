Команда Зеленского подготовила закон об импичменте

Несмотря на готовый документ, вносить его в Раду не спешат – Стефанчук назвал причину

Пока украинцы подписывают петицию за отставку президента Владимира Зеленского, в его команде уже подготовили законопроект про импичмент. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Законопроект об импичменте у нас готов, – сказал он и напомнил, что в Раде на сегодняшний день также есть ряд законопроектов, которые касаются процедуры импичмента, создания временных следственных комиссий. – Мы считаем, что это должна быть отдельная комплексная процедура".

Кроме того, Стефанчук сообщил, что готов и законопроект об отзыве депутатов – как парламента, так и местных советов, а также городских глав. Он считает, что украинцы, выбирающие депутатов, должны иметь право их отозвать.

В то же время представитель президента не уверен, что стоит подавать эти законопроекты в Верховную Раду, которую в команде Зеленского считают недееспособной.

Напомним, ранее у Зеленского обещали внести в Раду закон об импичменте. Как рассказывал глава Администрации президента Андрей Богдан, документ сначала пройдет стадию публичного обсуждения.

Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

Отметим, что на днях в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":

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