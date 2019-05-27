Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости политики

Команда Зеленского подготовила закон об импичменте

27 мая, 16:03

Несмотря на готовый документ, вносить его в Раду не спешат – Стефанчук назвал причину


Пока украинцы подписывают петицию за отставку президента Владимира Зеленского, в его команде уже подготовили законопроект про импичмент. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Законопроект об импичменте у нас готов, – сказал он и напомнил, что в Раде на сегодняшний день также есть ряд законопроектов, которые касаются процедуры импичмента, создания временных следственных комиссий. – Мы считаем, что это должна быть отдельная комплексная процедура".

Кроме того, Стефанчук сообщил, что готов и законопроект об отзыве депутатов – как парламента, так и местных советов, а также городских глав. Он считает, что украинцы, выбирающие депутатов, должны иметь право их отозвать.

В то же время представитель президента не уверен, что стоит подавать эти законопроекты в Верховную Раду, которую в команде Зеленского считают недееспособной.

Напомним, ранее у Зеленского обещали внести в Раду закон об импичменте. Как рассказывал глава Администрации президента Андрей Богдан, документ сначала пройдет стадию публичного обсуждения.

Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

Отметим, что на днях в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, законопроект, импичмент, депутаты, Зеленский, Стефанчук

Вы сейчас просматриваете новость " Команда Зеленского подготовила закон об импичменте". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Рада не будет реагировать": Парубий ответил на обращение Зеленского

Сегодня, 15:05

Глава парламента дал понять, что новый президент не повлияет на работу депутатов

Перенесут или нет: как изменение закона о выборах повлияет на их дату

Сегодня, 15:36

До официального утверждения правок ЦИК будут готовиться к выборам по действующему законодательству

"Народный фронт" – Зеленскому: Парламент не может быть эффективным после его роспуска

Сегодня, 14:10

В политсиле отметили, что готовы были голосовать за реформы и что для этого нужна новая повестка дня

В партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду

Сегодня, 13:22

Разумков назвал "портрет" идеального кандидата в президентскую политическую силу

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бьюти-шпаргалка: всё, что ты хотела знать о СС-кремах

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Украина расплатилась по старым долгам

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь