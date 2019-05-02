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Команда Зеленского проведет аудит полномочий президента

2 мая, 16:20

Представитель новоизбранного главы государства раскрыл планы до инаугурации Зеленского

Фото: facebook.com/ze2019official
Фото: facebook.com/ze2019official.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский со своей командой намерен провести аудит полномочий президента Украины.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов доверенное лицо новоизбранного президента Вадим Галайчук, передает Укринформ.

Он считает, что перед вступлением в должность, Зеленский должен четко понимать, какие функции закреплены за президентом.

"Президент назначает достаточно много членов различных агентств и правительственных институтов, которые на самом деле не определены в Конституции. Мы пока не говорим об изменениях в Конституцию, но мы говорим об активной ревизии, аудите полномочий, функционале, который есть у президента, для того, чтобы четко понимать, что именно может предложить Владимир Зеленский обществу после инаугурации", – сказал Галайчук.

Также представитель новоизбранного президента подчеркнул, что уже давно ведется формирование повестки для страны, первые шаги которой будут конкретизированы после инаугурации Зеленского.

Напомним, после объявления результатов президентских выборов, в Центральной избирательной комиссии рассказали, как теперь называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".


В свою очередь у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях в связи с будущей инаугурацией. Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского.

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Тег президент, Зеленский, аудит, полномочия

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Сегодня

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