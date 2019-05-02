Команда Зеленского проведет аудит полномочий президента
Представитель новоизбранного главы государства раскрыл планы до инаугурации Зеленского
После победы на президентских выборах Владимир Зеленский со своей командой намерен провести аудит полномочий президента Украины.
Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов доверенное лицо новоизбранного президента Вадим Галайчук, передает Укринформ.
Он считает, что перед вступлением в должность, Зеленский должен четко понимать, какие функции закреплены за президентом.
"Президент назначает достаточно много членов различных агентств и правительственных институтов, которые на самом деле не определены в Конституции. Мы пока не говорим об изменениях в Конституцию, но мы говорим об активной ревизии, аудите полномочий, функционале, который есть у президента, для того, чтобы четко понимать, что именно может предложить Владимир Зеленский обществу после инаугурации", – сказал Галайчук.
Также представитель новоизбранного президента подчеркнул, что уже давно ведется формирование повестки для страны, первые шаги которой будут конкретизированы после инаугурации Зеленского.
Напомним, после объявления результатов президентских выборов, в Центральной избирательной комиссии рассказали, как теперь называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".
В свою очередь у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях в связи с будущей инаугурацией. Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского.
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