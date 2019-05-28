Команда Зеленского заявила о старте программы "Социальный лифт"

Целью программы названо объединение специалистов для развития страны

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске проекта "Социальный лифт", целью которого стало объединение специалистов для позитивных изменений и комплексного развития страны.

"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", – говорится на Facebook-странице Команда Зеленского.

Авторы сообщения заверили, что присоединиться к проекту может "абсолютно каждый" и заверили, что привлекли "лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора.

Отдельно в заявлении указано, что "LIFT, как инновационная платформа, поможет

найти вакансию, стать специалистом и работать на изменение страны; рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны; презентовать продукт, который принесет позитивные изменения на государственном уровне".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Форуме инноваций, проходившем в Киеве, и отметил, что вызовов сегодня много и стране есть над чем работать в сфере технологий.

Зеленский также добавил, что его команда ждет предложений новых разработок и готова их воплощать в жизнь. В планах также — развитие электронного правительства, чтобы читать об изменениях законов и реформ мы могли не только в интернете, но и в мобильных приложениях.

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