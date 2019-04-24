Команде Зеленского передали документы по военнопленным украинским морякам

Адвокат пленных моряков Полозов надеется на встречу с Зеленским

Фото: Getty Images

Адвокат Николай Полозов передал представителям команды будущего президента Украины Владимира Зеленского необходимые документы для формирования позиции по поводу военнопленных украинских моряков, захваченных в ходе инцидента возле Керченского пролива. Об этом защитник написал в Facebook.

"Обсудил текущую ситуацию с Мустафой Джемилевым и передал необходимые документы представителям команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского для формирования позиции", - написал Полозов.

Он отметил, что в условиях изменения политической обстановки и демократических избирательных процессов, происходящих в Украине, важно, чтобы судьбы военнопленных и политзаключенных граждан Украины, удерживаемых на территории РФ и в оккупированном Крыму, не отходили на второй план политической повестки.

По словам Полозова, в настоящее время ведутся переговоры о подготовке его встречи с Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, что мой опыт работы по делам украинских политзаключенных и военнопленных будет полезен", – добавил Полозов.

Напомним, военнопленных моряков знакомят с постановлениями о назначении новых експертиз.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Между тем, Международный трибунал назвал дату слушаний дела о захвате Россией украинских моряков. Слушания состоятся 10-11 мая в Гамбурге, где находится местопребывание Трибунала.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.

Также мы писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

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