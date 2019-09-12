Командир корабля рассказал, почему украинцы не открыли огонь при нападении россиян

Денису Гриценко в плену очень помогали детские рисунки / Фото: Радио Свобода

Командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, который вышел на свободу после обоюдного освобождения удерживаемых лиц Украиной и Россией, сообщал командованию о нападении россиян на украинские корабли, которые следовали из Одессы в Мариуполь и были задержаны у берегов Крыма.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в "Укринформе".

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На вопрос, выходил ли он на связь с командованием, когда стало понятно, что россияне проявляют агрессию, Гриценко ответил: "Конечно. Мы – люди военные, и все, что произошло во время перехода, мы докладывали командованию. Но о том, какие именно были переговоры и команды, то по этому вопросу проходит служебное расследование. И я думаю, что это станет вам известно после завершения следственных действий. Сейчас эта информация является закрытой".

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На вопрос журналистов, почему моряки при задержании не открывали огонь, командир дивизиона ответил, что такое решение принял он.

"Мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход... Эта ситуация, на мой взгляд, была не предусмотрена ни одной из сторон, была внештатной. Решение приходилось принимать там, на месте. И я принял такое решение (не открывать огонь. – Ред.), если вы хотите это услышать", – сказал он.

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Напомним, новости "Сегодня" транслировали пресс-конференцию освобожденных моряков онлайн.

Сообщалось, что командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал, как экипаж вел себя во время похода.

Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Смотрите в сюжете сайта "Сегодня" историю о моряке Денисе Гриценко:

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