Командующий ВМС прокомментировал видео "допроса" украинских моряков

Воронченко сообщил, что с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки, которые были захвачены в Керченском проливе, давали свои показания под давлением.

Он отметил, что моряки сообщили неправдивые данные на видео, которое опубликовала ФСБ РФ.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", – заявил командующий ВМС.

Воронченко сообщил, что с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".