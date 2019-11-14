Комитет Генассамблеи ООН принял новую "крымскую" резолюцию: о чем она

Авторы документа потребовали у России прекратить ее многочисленные нарушения на аннексированном полуострове

/ Фото: AFP

Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

Об этом 14 ноября сообщили в Twitter постоянной миссии Украины при Организации Объединенных Наций.

Авторы документа "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина", среди которых отметились 38 стран, напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Реклама

Они также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительного выселения коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека в Крыму и, в частности, представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность", а также требует освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах Крыма, и обеспечить им безопасную дорогу в Украину.

Документ призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности до оккупации, а также осуждает призыв крымчан в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Резолюцию поддержали делегации 67 стран при 23 проголосовавших "против". Среди последних отметились традиционные союзники Кремля, включая таких "светочей" в сфере прав человека, как Сирия, Судан, Зимбабве, Иран и КНДР.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Чтобы вступить в силу, резолюция должна быть принята на декабрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, в котором были тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама