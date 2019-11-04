Комитет избирателей Украины назвал лидеров по посещению Рады среди партий

В среднем в октябре на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Парламентские фракции "Слуга народа" (СН), "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" стали лидерами по посещению Верховной Рады Украины (ВРУ) в октябре. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, который ранее назвал главных прогульщиков среди нардепов.

В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций ВРУ высокие показатели посещаемости у "Слуг народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции "Голос" – 86%.

Ниже показатели у фракций "Оппозиционная платформа "За жизнь" – 80% и "Батькивщина" – 79%.

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в "Батькивщине" (-9% посещаемости), "Голоса" (-8%), "ОПЗЖ" (-5%) и "Слуги Народа" (-2%). В "Европейской солидарности" показатели посещаемости остались прежними, то есть, процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре не изменился", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Информация собиралась по данным письменной регистрации.

Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

Ранее в КИУ сообщили, что в октябре 13 народных депутатов от разных партий пропустили 90% от 476 голосований в Верховной Раде.

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Отметим, что те народные депутаты, которые исправно посещают Верховную Раду, не всегда занимаются на рабочем месте выполнением своих непосредственных обязанностей.

Как сообщали новости "Сегодня", народного депутата Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

На следующий день, 30 октября, Яременко в Раде рассматривал в телефоне девушек, которых нашел через приложения для знакомств.

Видео: Буквы

Более подробно о том, чем некоторые парламентарии занимаются на рабочем месте читайте в материале "Нардепы в Раде смотрят порно, а иногда выпивают".

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