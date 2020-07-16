Комитет одобрил: Рада готова рассмотреть назначение нового главы НБУ

Преемником Смолия в Нацбанке может стать глава правления одного из украинских банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, которого предложил парламенту президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил в Facebook первый замглавы комитета Ярослав Железняк.

"Только что наш финансовый комитет рекомендовал Парламенту назначить на должность Главы НБУ Кирилла Шевченко. "За" проголосовали большинство коллег – один против и пять воздержались. Я лично воздержался, но главный, самый интересный вопрос оставил на пленарное заседание", – написал он.

Железняк сообщил, что Рада уже сегодня рассмотрит на утреннем заседании назначение Тимошенко в Нацбанк.

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"Голосование в Раде уже сегодня утром", – сообщил депутат.

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Как сообщали новости "Сегодня", предыдущий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. Депутаты согласились отправить в отставку главного банкира страны, который сам попросил освободить его от обязанностей.

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