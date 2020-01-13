Комитет парламента высказался за уменьшение количества нардепов

Комитет Рады одобрил президентский законопроект, направленный на уменьшение количества депутатов до 300 человек

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить президентский проект закона об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы (№1017).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Было отмечено, что это решение принимается как "пересмотр" предыдущего решения комитета по данному законопроекту, которое было принято ранее.

В нем говорилось, в частности, о сроках для предоставления предложений и поправок к законопроекту. 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Реклама

Законопроектом предлагается в ст. 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (на сегодня – 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

В ст. 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

В тренде Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев – СНБО

17 декабря Конституционный Суд признал конституционным законопроект изменений в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одним из ключевых событий 2020 года станут местные выборы.

13 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404, принятый парламентом 19 декабря 2019 года.

Подробнее о том, кто прошел в Раду по партийным спискам, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама