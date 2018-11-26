Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о военном положении

Вчера, 15:53

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета

Сегодня в Раде будут голосовать за военное положение. Фото: AFP
Сегодня в Раде будут голосовать за военное положение. Фото: AFP

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения.

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. 

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 – несекретно)", – говорится в указе.

Отметим, что самое решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада и относительно того, на какой срок и где оно будет введено.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
Верховная Рада, азовское море, военное положение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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