Комитет по правам человека согласовал законопроект о регистрации мест проживания переселенцев с Донбасса и Крыма

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и международных отношений одобрил и рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект по учету и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Законопроект по учету и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма сегодня на заседании Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и международных отношений одобрен и рекомендован ВРУ поддержать его в первом чтении, но с учетом замечаний и предложений", – говорится в сообщении.

Денисова отметила, что имеет много вопросов к законопроекту и он требует тщательной доработки "чтобы не создать дополнительные трудности для людей". В частности, по мнению омбудсмена, в законопроекте необходимо четко разграничить два понятия: регистрацию в ее классическом понимании и фактическое место проживания.

"Законопроект также имеет положения, которые предусматривают, что внутренне перемещенные лица местными органами самоуправления будут включены в реестры территориальных общин по фактическому месту жительства. При формировании местных бюджетов, эти лица имеют право на образование, здравоохранение, но не смогут воспользоваться своим избирательным правом", – добавила Денисова.

Напомним, ранее Верховный суд Украины постановил, что регистрация места проживания внутренне перемещенного лица является временной и не является основанием для участия в местных выборах.

Кроме того, ранее сообщалось, что дети с Донбасса будут учиться за счет государства.