Комитет Рады не проголосовал за обновленную программу Кабмина

Доработка не помогла Кабмину заручиться поддержкой в Верховной Раде

Обновленная программа действий правительства Дениса Шмыгаля, несмотря на доработку и утверждение самим Кабмином, не нашла поддержки в профильном комитете Верховной Рады.

Так, на заседании 17 июня парламентский комитет по вопросам экономического развития не поддержал поданный на прошлой неделе документ – правительственная программа получила голоса лишь пяти членов комитета. Четверо проголосовали "против" и еще столько же воздержались.

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В итоге комитет рекомендовал Верховной Раде определиться по вопросу документа путем голосования.

Напомним, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьера отправила программу деятельности правительства на доработку. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

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Как уже сообщалось, в программе было задекларировано продолжение Украиной евроинтеграционного пути посредством усиления курса сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение стандартов НАТО.

Программа предусматривает, что Правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн. Также Программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

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Более подробно о положениях, которые были заложены в программе Кабмина читайте в материале "На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы Кабмина".

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