Комитет Рады одобрил химическую кастрацию педофилов

В парламенте хотят создать реестр педофилов и ужесточить наказание за насилие над детьми

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

"У нас небольшая "перемога". Только что парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект №6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления", – написал он.

Найем добавил, что рассмотрение законопроекта стало возможным, в том числе, благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

А тем временем лидер Радикальной партии Олег Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР, на котором требует рассмотрения вопрос педофилов. Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден политик.

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