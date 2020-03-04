Комитет Рады одобрил отставку Рябошапки: когда могут уволить генпрокурора

Генеральный прокурор не верил, что его могут уволить

Сегодня отставки генпрокурора Руслана Рябошапки не будет, но комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее. Возможно, это уже произойдет 5 марта, поскольку депутаты собирают подписи за еще одно внеочередное заседание. Об этом передает корреспондент сайта "Сегодня" из Рады.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору. Данный документ одобрил парламентский комитет и рекомендовал вынести этот вопрос в сессионный зал.

Более того, депутаты сейчас собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады на завтра на 18:30, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Руслана Рябошапки.

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На заседании комитета присутствовал и сам генпрокурор, который напомнил о реформе прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", – сказал Рябошапка.

Напомним, ранее генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 марта в парламенте проходило заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал и генпрокурор. Также в Раде он пересекся с иностранными дипломатами. Посольство США похвалило генпрокурора Рябошапку.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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