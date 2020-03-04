Комитет Рады одобрил отставку Рябошапки: когда могут уволить генпрокурора

Сегодня отставки генпрокурора Руслана Рябошапки не будет, но комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее. Возможно, это уже произойдет 5 марта, поскольку депутаты собирают подписи за еще одно внеочередное заседание. Об этом передает корреспондент сайта "Сегодня" из Рады.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору. Данный документ одобрил парламентский комитет и рекомендовал вынести этот вопрос в сессионный зал.
Более того, депутаты сейчас собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады на завтра на 18:30, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Руслана Рябошапки.
На заседании комитета присутствовал и сам генпрокурор, который напомнил о реформе прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", – сказал Рябошапка.
Напомним, ранее генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 марта в парламенте проходило заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал и генпрокурор. Также в Раде он пересекся с иностранными дипломатами. Посольство США похвалило генпрокурора Рябошапку.
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