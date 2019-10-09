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Комитет Рады одобрил законопроект о штрафах для "кнопкодавов"

9 октября, 17:58

Народных избранников хотят отучить от «кнопкодавства» наказаниями в десятки тысяч гривен

/ Фото: Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности одобрил законопроект о введении огромных штрафов для "кнопкодавов". Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Так, члены комитета поддержали законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении персонального голосования народными депутатами Украины" и рекомендовали его парламенты принять в первом чтении.

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Законопроектом предлагается наказываться народных депутатов за неперсональное голосование штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн). После фиксации такого нарушения спикер парламента передает в Госбюро расследований соответствующее обращение.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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Верховная Рада комитет кнопкодавство законопроект

Источник: УНИАН

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