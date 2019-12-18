Комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о децентрализации

При внесении изменений в Конституцию Рада сначала должна направить документ в КСУ

Верховная Рада / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики одобрил законопроект № 2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации и рекомендовал народным депутатам рассмотреть в сессионном зале вопрос о направлении документа в Конституционный суд для получения заключения.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Глава комитета Ирина Венедиктова сообщила, что данное решение поддержали 15 членов правового комитета.

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"22 члена комитета. Вывод предложен подкомитетом. 15 – за. Заключение комитета проголосовано", – заявила она.

В тексте решения говорится, что комитет рекомендует Верховной Раде включить законопроект в повестку дня второй сессии и направить его в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится. В то же время в Раде предлагают изменить статус Севастополя в законопроекте Зеленского.

В свою очередь в Кремле прокомментировали законопроект Зеленского по децентрализации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет анализировать новый законопроект Зеленского. А в МИД РФ ждут пояснений по законопроекту.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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