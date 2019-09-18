Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого

Профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал решение о возвращении Переяславу-Хмельницкому исторического названия Переяслав. Это решение еще должен рассмотреть парламент. Об этом сообщила на своей странице пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний.
"Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав. Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость", – написала Туний на своей странице в Facebook.
При этом пока что не сообщается, что решение попадет на рассмотрение в сессионный зал.
Напомним, что в мае прошлого года профильный комитет парламента минувшего созыва уже рекомендовал Верховной Раде принять представление Киевской облрады о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав.
До этого 26 октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета во время сессии проголосовали за возвращение этому населенному пункту названия Переяслав.
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье.
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