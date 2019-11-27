Комитет Рады поддержал перевод в Госбюро расследований прокуроров по делам Майдана

Прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности согласовали изменения в поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований о возможности перехода следователей по делам Майдана в Бюро. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

В правке говорится о том, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса, если они, занимались соответствующим досудебным расследованием или процессуальным руководством до 20 ноября.

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Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и в течение трех месяцев передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять только процессуальное руководство в уголовных производствах. Также в Генпрокуратуре ранее рассказывали, что дела "разбросают" на три ведомства. Кому передадут дела по соратникам Януковича и расстрелам Майдана.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в ГПУ создан департамент по делам Майдана, деятельность которого будет сосредоточена на процессуальном руководстве в производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Начальником департамента назначен Виктор Мысяка.

Ранее дела Майдана вел Сергей Горбатюк, но был уволен из ГПУ. Смотрите видео с его комментариями:

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