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Комитет Рады поддержал представление Зеленского на увольнение Смолия

2 июля, 16:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Финансовый комитет рекомендует парламенту рассмотреть вопрос увольнения главы Нацбанка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил президентский проект постановления об увольнении главы Национального банка Якова Смолия.

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Об этом сообщил в Facebook заместитель главы данного комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об освобождении господина Смолия от должности главы НБУ. 16 (членов комитета) "за". Представители фракции "Голос" не голосовали за это решение. Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в (сессионном) зале", – написал нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

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На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине – чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

В то же время в "Слуге народа" рассказали о кандидатах на замену Смолию. Также член фракции Ирина Верещук объяснила, когда может пройти голосование в сессионном зале за отставку нынешнего главы Нацбанка.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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отставка Верховная Рада комитет Яков Смолий

Источник: Сегодня

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