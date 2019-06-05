Комитет Рады принял решение по отставке Полторака и Грицака

По министру оборону завязался спор, а вот представление на главу СБУ решили прямиком отправить в сессионный зал

Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak.

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по иностранным делам одобрил отставку Главы МИД Украины Павла Климкина, а на сегодняшнем заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривали представление президента Украины по увольнению министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Отмечается, что представление по Полтораку, который присутствовал на заседании Комитета, не было поддержано, и данный вопрос не будет вынесен в сессионный зал на голосование. Члены профильного Комитета сослались на то, что в случае его отставки, Министерство обороны будет обезглавлено.

В свою очередь представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заверил депутатов, что президент готовы внести в Раду кандидатуру по новому министру обороны, но после увольнения Полторака. По его словам, на эту должность есть несколько кандидатур.

В итоге комитет не поддержал предложение поддержать представление на отставку, пока президент не озвучит новую кандидатуру.

Также Комитет принял решение по Василию Грицаку и передал на усмотрение сессионного зала парламента внесенный президентом Украины проект постановления об увольнении главы СБУ.

"На усмотрение зала", – озвучил после обсуждения вопроса предложение председатель комитета Сергей Пашинский.

Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Также стало известно, что в Администрации главы государства готовят постановление на освобождение Юрия Луценко от должности генерального прокурора.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", глава СБУ еще 20 мая подал в отставку. Смотрите в видеосюжете заявление председателя спецслужбы:

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