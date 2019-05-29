Комитет Рады рекомендовал депутатам рассмотреть отставку Гройсмана

Глава правительства намерен прийти в парламент 30 мая на рассмотрение его заявления об отставке

Фото: Кабинет министров Украины

В связи с возможной отставкой премьер-министра Владимира Гройсмана даже не проводилось сегодня заседание правительства. А теперь парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал депутатам рассмотреть вопрос отставки главы правительства.

Так, на сегодняшнем пленарном заседании Рады спикер Андрей Парубий обратился к членам комитета с просьбой собраться в 12:00 на заседание и рассмотреть вопрос отставки премьер-министра.

В тоге, как заявил председатель комитета Руслан Князевич, Верховной Раде было рекомендовано определиться путём голосования с заявлением об отставке Владимира Гройсмана. По его словам, глава правительства намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как известно, Верховная Рада в четверг, 30 мая, может рассмотреть вопрос отставки правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политический эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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