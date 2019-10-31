Комитет Рады займется нардепом Фединой за "убийство" Зеленского

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

В Верховной Раде уже просили расследовать заявления нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины об "убийстве" президента Владимира Зеленского, и теперь этот вопрос будет рассмотрен на регламентном комитете. Об этом заявил на брифинге спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Сегодня уже были обращения от народных депутатов, чтобы этот вопрос был рассмотрен на заседании регламентного комитета. Я думаю, что это будет правильно, и пусть регламентный комитет даст свой вывод о тех событиях, которые произошли", – сказал он и добавил, что пока не известно, будет ли на это реакция правоохранительных органов.

Реклама

Разумков считает желание смерти и обсуждение ее вариантов недопустимым не то что в адрес президента, но и в отношении любого человека, а тем более, когда это говорит народный депутат.

В тренде Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и разрешила его арестовать

"Я думаю, что это не добавляет уважения ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к объединению общества, возвращению наших территорий и окончанию войны", – подчеркнул спикер.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте подробней, что наговорила Федина о "гибели" Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама