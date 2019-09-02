Комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Такое решение комитет принял в ходе заседания в понедельник

REUTERS/Gleb Garanich

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту одобрить во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Такое решение комитет принял в ходе заседания в понедельник.

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"17 "за", "против" 2, воздержались один, не голосовали двое", – отметила глава комитета Ирина Венедиктова.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Напомним, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). Таким образом, данный закон был принят за основу.

Отметим,Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

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