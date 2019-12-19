Комитет ВР не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение поддержали 11 членов комитета из 28. 6 членов воздержались от голосования, 2 были против, 3 не голосовали. Еще 6 депутатов отсутствовали во время голосования.

По словам первого замглавы комитета местного самоуправления Романа Лозинского, законопроектом предлагалась возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады, отмена особого статуса Севастополя, безлимитные полномочия префекта, а также останавливать президенту полномочия мэров без решения судов.

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Напомним, ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины. Такое решение поддержали 15 членов комитета.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится. В то же время в Раде предлагают изменить статус Севастополя в законопроекте Зеленского.

В свою очередь в Кремле прокомментировали законопроект Зеленского по децентрализации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет анализировать новый законопроект Зеленского. А в МИД РФ ждут пояснений по законопроекту.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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