Комитет Рады одобрил проект закона о нацбезопасности: какие правки к нему предложат

Сегодня, 21:04

В комитете ожидают, что 20 марта проект закона будет слушаться в сессионном зале парламента

 

Комитет Рады одобрил проект закона о нацбезопасности: какие правки к нему предложат
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины" (регистрационный номер 8068) и будет рекомендовать парламенту проголосовать его за основу.

Об этом сообщил секретарь комитета, народный депутат Иван Винник, передает пресс-служба БПП.

"Сегодня комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона о национальной безопасности за основу с редакционными правками комитета. 19 марта, в понедельник, мы соберемся комитетом, с целью утвердить редакционные замечания к первому чтению законопроекта. В частности, предлагается дополнить президентский законопроект некоторыми положениями альтернативного законопроекта. Также предлагается четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъектов и объектов национальной безопасности, обратим внимание, что проект закона предлагает отменить действие трех законов – о гражданско-демократическом контроле над военной организацией и правоохранительными органами, оборонное планирование и закон об основах нацбезопасности. Ожидаем, что 20 марта, в следующий вторник, проект закона будет слушаться в сессионном зале. Депутатам будет роздан текст поправок от комитета, поэтому у всех будет возможность ознакомиться с тем, за что будем голосовать", – сказал  Винник.

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Он также отметил: "Комитет традиционно соблюдает все нормы регламента, поскольку те законопроекты, которые готовит комитет, имеют серьезное значение, особенно для страны-агрессора Российской Федерации. Через своих агентов влияния Россия ищет любые возможности оспорить наши законы".

Напомним, в конце февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о национальной безопасности Украины с пометкой "неотложный".

Эксперты НАТО изучают законопроект о нацбезопасности, рассказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
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Источник:

"Сегодня"

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