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Комитет ВР согласовал новый состав ЦИК

3 октября, 23:13

На заседании рассмотрели представление Зеленского о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной раде Украины рекомендован новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщил глава комитета Андрей Клочко.

"После вечернего пленарного заседания провели заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на котором рассмотрели представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии. По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить представленных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", – написал Клочко на своей официальной странице в соцсети Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

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В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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политика Верховная Рада ЦИК Украина состав

Источник: Интерфакс-Украина

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